Okafor racconta: "Giroud e Leao mi stanno aiutando tanto"

Intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione ufficiale a Milanello, Noah Okafor ha dichiarato su chi lo sta aiutando di più in questo primi giorni al Milan: "Ho parlato tanto con Giroud. Mi sta aiutando tanto, così come Leao. Sono convinto che saremo una grande squadra. Non vedo l'ora di iniziare".