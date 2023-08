Okafor racconta la trattativa con il Milan: "Siamo rimasti in contatto per 6-9 mesi: il Milan mi ha voluto molto"

Noah Okafor è arrivato al Milan quasi a sorpresa, quando nessuno se lo aspettava. Ciononostante lo svizzero era stato accostato in passato ai rossoneri e, come lui stesso ha rivelato alla Gazzetta dello Sport, non ha mai smesso di seguirlo. Le sue parole alla rosea: "Il Milan è rimasto in contatto con me per 6-9 mesi, contatti che nelle ultime due settimane sono diventati più intensi. Hanno visto che stavo bene, poi tutto è stato fatto in tre-quattro giorni e... eccomi qui.

La scelta? Il Milan mi ha voluto molto. In autunno ho giocato contro il Milan in Champions e da allora siamo rimasti in contatto. E’ chiaro che avevo altre offerte ma per me è stato sempre tutto chiaro. I tifosi, lo stadio di San Siro, tutto: è un nuovo passo per la mia crescita"