Okafor recuperato per la gara di Napoli? Pioli ci conta

Noah Okafor ha saltato la trasferta europea di Parigi a causa di un leggero affaticamento muscolare. L'attaccante svizzero ora è in dubbio per la gara di Napoli anche se Pioli, già in conferenza stampa pre Champions, si era detto fiducioso sui tempi di recupero dell'ex Salisburgo. Per questo il tecnico rossonero conta molto sull'avere a disposizione Okafor al Maradona, specialmente perché potrebbe essere anche una valida alternativa a Giroud, che altrimenti finirebbe per stancarsi ulteriormente.