Okafor saluta il 2023: "E' stato incredibile, ci vediamo nel 2024!"

Dopo l'infortunio rimediato nella sfida contro il Monza, con il classe '99 è uscito malconcio dalla sfida a causa della seconda lesione in stagione, dopo quella che non gli ha permesso di essere presente nelle sfide di campionato con Fiorentina, Frosinone e Atalanta, per il numero 17 rossonero il rientro dovrebbe essere previsto per la prossima sfida casalinga del Milan, in programma contro la Roma il 14 gennaio.

Questo il post di auguri in vista del nuovo anno, apparso sul proprio profilo Instagram da parte dell'attaccante rossonero.