Okafor saluta il Salisburgo: "E' arrivato il momento di accettare una nuova sfida al Milan"

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Noah Okafor ha salutato e ringraziato il Salisburgo con un messaggio: "Addio cari tifosi del FC Red Bull Salisburgo! Dopo 3,5 anni eccellenti qui a Salisburgo è arrivato il momento di accettare una nuova sfida al Milan. Abbiamo condiviso momenti incredibili che ricorderò per sempre. Così posso ripensare a un momento meraviglioso con tanti momenti salienti e per questo vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutto il club e voi tifosi per il grande supporto! La città, i responsabili e i loro fan hanno un posto speciale nel mio cuore. Il mio viaggio continua ora, ma sono sicuro che ci rivedremo presto! Grazie Salisburgo".