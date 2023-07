Okafor: "San Siro incredibile, non vedo l'ora di incontrare i tifosi"

vedi letture

Noah Okafor ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore rossonero a MilanTV. Ecco le sue parole su San Siro: "All'andata in Champions ho segnato, al ritorno sono rimasto impressionato da San Siro: i tifosi hanno sostenuto la squadra per 90 minuti, è stato incredibile. Non vedo l'ora di incontrare lì i tifosi"