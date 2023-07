Okafor si presenta: "Milan, sono veloce e duttile: non vedo l'ora di iniziare!"

Noah Okafor si è presentato al popolo rossonero nell'intervista pubblicata su MilanTV. Ecco come si è espresso sulle sue caratteristiche: "Sono veloce e capace nell'uno contro uno. Sono duttile, posso giocare come prima punta o in un attacco a due, voglio sfruttare la mia velocità e arrivare presto alla conclusione. L'Italia è un passo avanti. Giocare i Mondiali è un sogno per ogni giovane, serve disciplina e voglio dimostrarla al Milan. Sono carico".