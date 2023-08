Okafor soddisfatto: "Felice del mio debutto in Serie A"

Nel corso del secondo tempo della sfida tra Bologna e Milan di ieri sera, c'è stato spazio anche per lo svizzero Noah Okafor che ha esordito così in gare ufficiali con il Diavolo. Sui propri profili social, l'ex attaccante del Salisburgo ha voluto celebrare così la sua prima in rossonero: "Felice del mio debutto in Serie A. Forza Milan".