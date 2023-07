Okafor: "Sto partendo ora per Los Angeles. Non vedo l'ora di allenarmi con i nuovi compagni"

Con un video su Instagram, Noah Okafor ha annunciato, direttamente dall'aereo, che è in partenza per raggiungere i nuovi compagni del Milan negli Stati Uniti: "Ciao tifosi rossoneri, sono Noah. Sto partendo ora da Milano per Londra e da Londra verso Los Angeles. Non vedo l'ora di vedere i miei nuovi compagni e di allenarmi con loro per la prima volta. Ci vediamo presto. Forza Milan!".