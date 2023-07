Okafor su Leao: "Siamo amici, mi ha detto che il Milan è un grande club"

Noah Okafor si è presentato nell'intervista rilasciata a MilanTV. Lo svizzero trova Rafa Leao, con cui ha un legame d'amicizia: "Rafa lo conosco fuori dal campo: dopo le partite di Champions abbiamo iniziato a scriverci e a scambiarci le maglie. Mi parla del Milan come di un grande club, in cui ci sono giocatori forti, veloci, che dribblano. Finalmente lo vedrò anche dentro il campo e non solo fuori".