Okafor una scommessa? Crespo: "Sì, ma le scommesse si possono anche vincere"

Hernan Crespo, ex attaccante rossonero, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport di Noah Okafor, nuovo attaccante del Milan. La rosea ha chiesto all'Argentina se lo svizzero fosse un poì una scommessa da parte del Milan. La risposta dell'ex attaccante: "Sì. Ma le scommesse si possono anche vincere, non è mica detto che si debba sempre perderle... Il Milan non ha il budget per acquistare campionissimi e quindi va su elementi non molto conosciuti e cerca di valorizzarli"