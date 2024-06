Olanda, Dumfries: "Con Theo c'è rispetto. Inter-Milan è un derby d'oro"

Denzel Dumfries, esterno destro dell'Inter e della Nazionale olandese, si trova in ritiro con gli Orange per cercare di blindare il discorso ottavi degli Europei. Ma in seguito al confronto diretto con la Francia, terminato per 0-0, è riemersa la voce sulla rivalità accesa e tanto ribattuta dalla stampa e dai tifosi tra l'ex PSV e il milanista Theo Hernandez, scoccata in occasione dei derby milanesi.

Un evento ha riportato alla luce il rapporto travagliato sul campo tra i due, ossia lo striscione raffigurante Hernandez come un cane incatenato a Dumfries, apparso per la prima volta durante i festeggiamenti dello scudetto dell'Inter. Lo stesso è stato riproposto ieri sera a Lipsia da alcuni tifosi olandesi, come riportato attentamente da De Telegraaf, ma Dumfries stesso ha voluto spegnere la polemica a riguardo: "Lui (Theo, ndr) lo ha già detto in un'intervista e lo dico anch'io. C'è solo rispetto", ha assicurato il terzino interista.

"La rivalità tra Inter e Milan è qualcosa di bello. Ma il rispetto reciproco è grande. Una volta ci siamo scontrati in un grande duello. È stato un momento a bordo campo in cui bisognava darsi da fare. È andata bene da entrambe le parti. Inter-Milan è un grande derby, un derby d'oro. La lotta è immensa. Siamo entrambi giocatori - ha spiegato Dumfries -, che vanno appena oltre il limite in questo o semplicemente non lo fanno. Ma questo fa parte del gioco. E reciprocamente c'è rispetto per l'altro", la chiosa riportata dal De Telegraaf.