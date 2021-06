Olanda, Frank de Boer non è più il commissario tecnico degli Orange

Frank de Boer non è più il commissario tecnico dell'Olanda. Dopo una riunione col manager olandese e col suo entourage, la federazione olandese ha sancito il divorzio con effetto immediato dall'ormai ex ct, eliminato agli ottavi di finale dell'Europeo in corso per mano della Repubblica Ceca. La scelta è stata presa dallo stesso De Boer, che non ha rispettato l'obiettivo prefissato. "Nel contratto - si legge nel comunicato - era previsto almeno il raggiungimento dei quarti di finale".