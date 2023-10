Olanda, Koeman convoca Reijnders per le sfide a Francia e Grecia

Sono 24 i calciatori convocati dal ct del Paesi Bassi Koeman per le sfide contro Francia e Grecia valide per la qualificazione all'Europeo. Sono cinque i giocatori che militano in Italia: Dumfries e De Vrij dell'Inter, Koopmeiners e De Roon dell'Atalanta e Reijnders del Milan. Questa la lista completa:

Portieri: Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton), Nick Olij (Sparta Rotterdam)

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer 04), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter)

Centrocampisti: Mats Wieffer (Feyenoord), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (Milan), Marten de Roon (Atalanta), Joey Veerman (PSV)

Attaccanti: Steven Berghuis (Ajax Amsterdam), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Noa Lang (PSV Einhoven), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Lipsia)