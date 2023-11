Olanda, Reijnders convocato per le sfide a Irlanda del Nord e Gibilterra

Di seguito i convocati del ct dell'Olanda, Ronald Koeman, per gli impegni di qualificazione agli Europei contro Irlanda del Nord e Gibilterra, in programma il 18 e 21 novembre. Tra i giocatori che militano nel campionato italiano troviamo gli interisti Dumfries e De Vrij, il milanista Reijnders e gli atalantini Koopmeiners e De Roon. Esordio assoluto per Jorrel Hato, difensore 17enne dell'Ajax.

PORTIERI: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Fleken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton e Hove Albion).

DIFENSORI: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Jorrel Hato ( Ajax), Stefan de Vrij (Inter).

CENTROCAMPISTI: Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Xavi Simons (RB Leipzig), Calvin Stengs (Feyenoord), Mats Wieffer (Feyenoord), Joey Veerman (PSV), Jerdy Schouten (PSV), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo).

ATTACCANTI: Steven Bergwijn (Ajax), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Brian Brobbey (Ajax), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Cody Gakpo (Liverpool).