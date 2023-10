Olanda, Reijnders e Van Dijk i migliori in campo contro la Grecia

vedi letture

Ieri sera, l'Olanda di Tijjani Reijnders ha sconfitto 1-0 la Grecia in un match valido per le qualificazioni a Euro 2024 grazie ad un gol nel recupero di Van Dijk su rigore. Come riporta ad.nl, il centrocampista del Milan, che è partito titolare ed è rimasto in campo per tutta la partita, è stato uno dei migliori in campo insieme al difensore del Liverpool.