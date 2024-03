Olanda, Reijnders nella lista dei convocati provvisori per le gare contro Scozia e Germania. Prima chiamata per Zirkzee

vedi letture

Ronald Koeman, ct dell'Olanda, ha diramato la lista provvisoria dei convocati per le amichevoli contro Scozia (22 marzo) e Germania (26 marzo). Nell'elenco è presente anche il centrocampista rossonero Tijjani Reijnders. Prima chiamata per Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che piace parecchio anche al Milan in vista della prossima stagione.

Ecco l'elenco provvisorio dei 30 convocati dell'Olanda: