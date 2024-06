Olanda, Reijnders raggiunge il ritiro della nazionale

Nella giornata di oggi Tijjani Reijnders, insieme al suo "compagno di Serie A" Teun Koopmeiners, ha raggiunto il ritiro dell'Olanda in vista degli Europei che inizieranno la prossima settimana. Prima però c'è da giocare l'ultima amichevole, Olanda-Islanda di lunedì 10 giugno ore 20.45.

Teun & Tijjani are here!



Welcome guys! #NothingLikeOranje #CreateHistory pic.twitter.com/Uq2MLeQKTf