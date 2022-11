Olanda, Van Dijk annuncia: "Indosserò la fascia 'One Love'. Se verrò ammonito, ne parleremo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano dell'Olanda Virgil Van Dijk ha parlato oggi in conferenza stampa, alla vigilia dell'esordio degli Orange contro il Senegal. Tra le risposte del centrale del Liverpool, anche una sulla fascia da capitano, che ha fatto molto discutere in queste settimane per le leggi qatariote: "Domani indosserò la fascia da braccio One Love. Non è cambiato nulla nel nostro punto di vista. Se riceverò un cartellino giallo per averla indossato dovremmo discuterne perché non mi piace giocare mentre sono ammonito".