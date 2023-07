Olandesi in Serie A: Reijnders è il quinto più costoso di sempre

Secondo i dati di Transfermarkt.it, Tijani Reijnders sarà il quinto olandese più costoso ad approdare in Serie A. L'operazione, chiusa attorno ai 20 milioni più bonus, si colloca dietro ad altre vecchie conoscenze rossonere, quali Seedorf (presente sia al quarto che al terzo posto, in virtù del trasferimento da Inter a Milan ma anche dal Real Madrid all'Inter) e Stam, che nel 2001 passò alla Lazio per quasi 26 milioni. Al primo posto c'è De Ligt alla Juve: operazione da 85 milioni che lo rende inarrivabile.