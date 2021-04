Olimpico aperto ai tifosi per Euro2020, Calcagno: "Un segnale forte, simbolo di riapertura"

Raggiunto da Radio Kiss Kiss, l’avvocato Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori, ha commentato l’ok del governo italiano (con conferma UEFA arrivata oggi) alla riapertura dell’Olimpico ai tifosi per Euro2020: “È un segnale forte, non solo per il mondo del calcio. È simbolo della riapertura, della speranza e della voglia di normalità. Quanto possiamo tutelare i top player? Quanto si può chiedere a questi grandi calciatori per tutelare la loro salute? Tutelare loro vuol dire tutelare lo spettacolo. C’è un interesse sportivo e di sistema nel preservare i campionati nazionali. L’interesse del sistema riguarda anche il calcio di base: stiamo studiando la modalità per il ritorno alla normalità, anche con i settori giovanili, per la prossima stagione sportiva”.