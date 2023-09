Olimpico sold-out per Roma-Milan. Prima del match sarà presentato Lukaku

Lo stadio Olimpico di Roma sarà sold-out in occasione di Roma-Milan. Non una novità in casa giallorossa, anche se la grande novità sarà in panchina con Romelu Lukaku che sarà presentato ai tifosi (e disponibile per Mourinho) alle 19:30 direttamente allo stadio prima del match.