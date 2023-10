Olivier a caccia del gol perduto: non segna da nove partite

A livello di gol segnati la stagione di Olivier Giroud era iniziata come meglio non si poteva: 4 gol in tre partite, l'ultimo il 1° settembre all'Olimpico contro la Roma. Quella rete è stata anche l'ultima in generale del bomber francese che ora ha esteso la sua striscia di partite senza la gioia del gol a nove in totale. Ora i rossoneri si trovano davanti a sette giorni di fuoco e c'è bisogno, come Giroud sa fare nelle partite importanti, di gol. Il numero 9 sarà pronto?