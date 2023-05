Oltre la delusione dell'eliminazione: il Milan rivuole la Champions. Tre partite per riuscirci

MilanNews.it

Essere arrivati alle semifinali di Champions League, in maniera tanto inaspettata quanto meritata, è un traguardo importante per cui essere felici e orgoglioso, ma l'eliminazione, tanto cocente quanto meritata, per mano dell'Inter ha guastato l'umore di tutta una stagione europea, avvicinandosi al grigiore di quella vissuta in campionato.

Come fare, dunque, per far sì che alla fine qualcosa di questa annata 2022-2023 sorrida? Il Milan deve vincere le prossime tre partite di campionato, sperando di ricucire lo strappo con Inter, Juventus e Lazio sul campo e - bisogna aggiungerlo - guardando con attenzione a quello che succederà a breve fuori dal campo con il club biancorero. Oggi, nella prima partita a San Siro post primo EuroDerby perso, arriverà la già retrocessa Sampdoria e Pioli non vuole arrendersi: "L'unica cosa reale è vincere domani, altre cose (la sentenza sulla Juve, ndr) non le possiamo controllare e non ci riguardano". Ciò che il Milan può controllare, sin da stasera, è le sue performance contro le 'piccole': "Per la mole di lavoro - ha spiegato Pioli in conferenza - abbiamo finalizzato troppo poco; errori tecnici o di scelta, bisogna far meglio, soprattutto quando le difese sono chiuse. Noi siamo stati carenti nelle cose per determinare il risultato finale".Per fermare questo trend negativo contro le squadre della parte destra della classifica, Stefano Pioli si affiderà ai titolarissimi anche in campionato: Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini con Thiaw confermatissimo al centro della difesa al fianco di uno tra Tomori (favorito) e Kjaer, Krunic e Tonali in mediana con Giroud di punta, supportato a destra da Saelemaekers (dovrebbe toccare a lui al posto di Messias), al centro ancora da Brahim Diaz e a sinistra da Leao, che non era al meglio contro l'Inter ma che scalpita per tornare sin da subito protagonista. Indisponibili gli infortunati Ibrahimovic e Bennacer.