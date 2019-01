Omofobia, tifoso Chelsea 'stop' 3 anni

(ANSA) - LONDRA, 4 GEN - Aveva seguito la sua squadra del cuore, il Chelsea, a Brighton ma nonostante la buona prova dei 'Blues' di Sarri (vittoria per 2-1), durante il match della 17/a giornata di Premier aveva più volte gridato insulti omofobi verso i giocatori rivali. Individuato grazie al sistema di telecamere a circuito chiuso di cui è dotato lo stadio dei Seagulls, il tifoso del Chelsea in questione, 20 anni, è stato prima denunciato e poi condannato dopo aver ammesso i fatti. La sanzione è stata doppia: una multa pari a 1200 euro e il divieto per 3 anni di seguire dal vivo le partite della sua squadra. Non è la prima volta in questa stagione che i supporter dei Blues si segnalano per episodi di razzismo e omofobia. In occasione della sfida contro il Manchester City dagli spalti era volata una banana, con annessi ululati, verso Sterling quando questi si era trovato vicino alla bandierina del corner, mentre durante la partita di Europa League in Ungheria contro il Vidi c'erano stati canti antisemiti.