On this day - 12/11/1961: Milan-Juventus 5-1: poker di Altafini

Esattamente 59 anni fa il Milan otteneva una vittoria importantissima contro la Juventus. Questa partita, in particolare, è da ricordare per i 4 gol di Josè Altafini: l'attaccante brasiliano mise a segno quattro reti di pregevole fattura che valsero una vittoria incredibile per i rossoneri di Nereo Rocco. Oltre a Altafini andò a segno Rivera, un altro grande protagonista di quella stagione che valse l'ottavo titolo per il Milan.