Il 13 gennaio 2008, in occasione di un Milan-Napoli di campionato, Alexandre Pato ha fatto il suo esordio con la maglia rossonera: l'attaccante brasiliano ha festeggiato il suo debutto anche la sua prima rete milanista, arrivata al 74'. Il match si concluse 5-2 per il Diavolo (per il Milan doppietta di Ronaldo e gol di Seedorf, Kakà e appunto Pato).