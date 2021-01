On this day - 2 gennaio 2020, il ritorno di Ibra: la prima con la Samp

Era il 6 gennaio 2020, durante un Milan-Sampdoria disputato in quel di San Siro. Il match non si blocca, rimane sullo 0-0; poche emozioni fino al 55', quando Pioli sostituisce uno spento Piatek e fa esordire Zlatan Ibrahimovic. Lo stadio è una bolgia, ma l'ingresso dello svedese non cambia il risultato, restando bloccata sullo 0-0. Però quel giorno però qualcosa è cambiato.