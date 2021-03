Guardando ad anniversari e ricorrenze esattamente 21 anni fa, si registrava un'importantissima gara tra Milan e Juventus in cui a prevalere furono i rossoneri. A San Siro i rossoneri di Zaccheroni si imposero per 2-0 grazie alle reti di Shevchenko. Un successo importante che contribuì a rilanciare i rossoneri in una stagione con poche soddisfazioni.