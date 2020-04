On this day - 4 aprile 1982: il primo gol in Serie A di Franco Baresi

Il 4 aprile 1982, ben trentotto anni or sono, Franco Baresi, storico capitano del Milan, segnò il suo primo gol in Serie A. Era la venticinquesima giornata del campionato 1981/82 e l'allora giovanissimo difensore segnò l'1-2 nella sconfitta rimediata a San Siro contro la Roma. Quella stagione si concluse con la retrocessione in Serie B per i rossoneri, ma dalle ceneri dei primi anni ottanta arrivarono poi le soddisfazioni e i grandi successi degli anni successivi.