Esattamente 34 anni fa, il 4 gennaio 1987, Paolo Maldini, ex terzino milanista e attuale direttore tecnico del Milan, ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera in un Como-Milan, valido per la 14^ giornata di Serie A e terminato 1-0 per il Diavolo. Maldini ribattè in rete una corta respinta del portiere avversario dopo un colpo di testa di Virdis.