On this day - 9 agosto 2006: il Milan batte la Stella Rossa grazie a un guizzo di Inzaghi

Condannato ai preliminari di Champions League a seguito della sentenza Calciopoli che retrocede il Milan dal secondo al terzo posto, i rossoneri iniziano il 9 agosto 2006 il loro cammino nel massimo torneo continentale. A San Siro la squadra di Carlo Ancelotti sfida lo Stella Rossa per l'andata del terzo turno preliminare. Partita non facile, considerato che i giocatori del Milan rientrano in fretta e furia dalle ferie (la sentenza della Corte Federale era arrivata solamente il 25 luglio) e si ritrovano con pochissimi giorni di preparazione. Al contrario i serbi sono già avanti, eppure i rossoneri riescono a vincere la partita, se pur con il minimo scarto: 1-0. Decisiva una rete di Pippo Inzaghi, servito da Kakà. È il primo passo di un lungo cammino che condurrà il Milan a vincere la settima Champions League.