Onana a Sky: "Io e Dzeko dobbiamo dare qualcosa in più per portare la squadra in finale. Leao? Non cambia nulla"

Intervistato a Sky Sport, Andre Onana ha parlato così a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'Euroderby: "Ma non solo a me, ma a tutti nellInter. Per giocare in un club come l'Inter bisogna avere personalità".

Sull'esperienza: "Io e Dzeko dobbiamo dare qualcosa in più per portare la squadra in finale, sappiamo quanto è importante questa partita e se giochiamo bene, come ci ha detto mister Inzaghi, giocheremo per passare il turno".

Su Leao: "Non cambia nulla, l'importante siamo noi".