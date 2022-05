Opta - U23, sono tre i rossoneri presenti nella Top 11

MilanNews.it

Il sito di statistiche Opta ha pubblicato la top 11 under 23 della Serie A appena conclusa e vinta dal Milan per la diciannovesima volta. Sono ben 3 i giocatori rossoneri a fare parte della squadra. In difesa il talento francese Pierre Kalulu, vera e propria sorpresa della stagione. A centrocampo il simbolo Sandro Tonali, favorito dei tifosi per il suo cuore milanista. E davanti l'MVP del campionato, Rafael Leao, trascinatore tecnico della formazione di Pioli.