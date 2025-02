Ora c'è il Feyenoord. Parolo: "Leao titolare o meno sarà un dubbio che Conceiçao si porterà fino alla partita"

Il Milan supera con molta fatica il Verona, la risolve Santi Gimenez nel finale. Ora c’è il ritorno di Champions League col Feyenoord, e si parte dall’uno a zero per gli olandesi. Marco Parolo ne parla così a DAZN.

Come partiresti contro il Feyenoord?

“Dal primo minuto come oggi. Il dubbio è Leao, se meglio farlo partire dall’inizio o a gara in corso. Non devi dare fiducia al Feyenoord, non puoi permetterti di dare spazio nelle transizioni. Oggi il calcio va in quella direzione con quei cinque cambi, giocando ogni tre giorni si accumula stanchezza. Sarà un dubbio che Conceiçao si porterà fino agli ultimi minuti. Sarà il giocatore a far vedere che vuole giocare. La sua fase difensiva non mi convince mai, anche se poi ha queste giocate. Passa tanto sempre da Leao, ma forse oggi il Milan ha meno necessità di passare da lui”.