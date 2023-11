Ordine: "A Lecce nemmeno un dirigente rossonero. C'è chi sostiene che l'arrivo di Ibra non sia indispensabile"

Franco Ordine questa mattina sul Corriere dello Sport, commentando la prestazione di Lecce, ha parlato anche della dirigenza rossonera che ieri non era presente in Puglia con nessuno delle sue figure di cartello. Questo il pensiero di Ordine che poi fa anche una specifica su come verrebbe accolto Zlatan Ibrahimovic: "Giorgio Furlani, l’ad, è a Dubai, chiamato a inaugurare una sede del club, il vice-presidente vicario Franco Baresi in Cina per una missione di rappresentanza diplomatica, Scaroni il presidente a Milano.

Ieri a Lecce nemmeno un dirigente al fianco della squadra e del tecnico. E poi c’è chi sostiene che l’arrivo di Ibra, con l’attuale compagine societaria ridotta all’osso, non sia indispensabile".