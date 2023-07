Ordine: "C'è stata una scelta decisa del Milan. Non è un normale mercato di potenziamento..."

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a TeleLombardia sul mercato del Milan: "C'è stata una scelta decisa sul mercato e le operazioni concluse ci hanno dato la conferma che Pioli sia al centro del progetto.

Pioli ha due ostacoli da superare: il primo è relativo al fatto che quello che sta facendo il Milan non è un normale mercato di potenziamento, ma è un mercato che rivolta completamente anche l'inerzia della squadra, perché punta su una vocazione estremamente offensiva; il secondo punto è che Pioli ha poco tempo a disposizione per inserire tante pedine; il terzo punto è che pronti via ha un calendario molto tosto, troppo tosto, esageratemente tosto".