Ordine chiarissimo: "Bocciatura totale del Milan se il post Tonali fosse solo Frattesi"

Franco Ordine, all'interno del suo pezzo su Il Giornale questa mattina, ha commentato la cessione di Tonali, sempre più imminente, e come il Milan dovrà rispondere a questa perdita, comunque importante e non solo a livello tecnico: "Dinanzi alle cifre proposte dagli inglesi, ogni resistenza sarebbe stata fuori luogo persino per un bilancio virtuoso come quello milanista. Il nodo è l'utilizzo della cifra incassata e i rinforzi che saranno scelti con il contributo dello stesso allenatore chiamato a una responsabilità marcata in materia.

Da queste scelte future giudicheremo l'intero affare con un chiarimento preventivo: qualora il sostituto di Tonali fosse soltanto Frattesi, la bocciatura sarebbe totale".