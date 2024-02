Ordine: "Cosa succede a Maignan? Può darsi ci sia sotto una questione legata al rinnovo contrattuale"

vedi letture

Fa discutere nelle ultime ore il rendimento di Mike Maignan che nelle ultime tre partite è stato protagonista di tre sbavature non da lui. A parlarne è stato anche Franco Ordine che, questa mattina sulle colonne de Il Giornale, ha parlato del portiere rossonero chiedendosi quale potesse essere il motivo di un rendimento al di sotto della perfezione a cui aveva abituato il Milan.

Le parole di Ordine su Mike Maignan: "Per il Milan c’è un inquietante interrogativo: cosa succede a Mike Maignan? Il suo rendimento nella stagione è nettamente al di sotto dello standard, scandito da prodezze ripetute e da una feroce concentrazione. Può darsi che ci sia, sotto sotto, una questione psicologica legata anche al rinnovo contrattuale che non decolla per evidenti motivi economici ma è solo un sospetto che mal si concilia con la figura del professionista esemplare".