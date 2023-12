Ordine difende Leao: "Ha fatto poco per meritarsi l'ovazione, ma non i fischi"

vedi letture

"

Una delle notizie della giornata riguarda senza dubbio i fischi a Rafael Leao, beccato da alcuni tifosi rossoneri al momento della sua sostituzione nella partita contro il Sassuolo. Il portoghese appare ancora fuori condizione dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori dal campo per un mese intero tra novembre e inizio dicembre.

Franco Ordine, sulle colonne del Corriere dello Sport, ha preso le difese del numero 10: "Non ci sono stati grandi sprechi da parte del portoghese né clamorose pigrizie che spesso gli sono state attribuite in passato. Ha fatto poco per meritarsi l’ovazione ma non i fischi. Anzi un applauso sincero l’ha ricevuto Leao durante la prima frazione rincorrendo un rivale da cima a fondo della propria metà campo riuscendo tra l’altro a vincere il contrasto e conquistare il possesso della palla, per tralasciare il gol tolto per fuorigioco. Il punto è questo: non gli ha giovato l’ultimo post polemico riservato ai suoi tifosi criticoni".