Ordine: "Dopo il gol è toccato veder il Milan soffrire come una provinciale"

La vittoria rossonera c'è stata, questo alla fine conta, specialmente in un momento come quello attuale in cui i rossoneri fanno fatica a trovare continuità. La prestazione del Diavolo, però, a livello di gioco, è stata tutto fuorchè esaltante vuoi per la condizione vuoi per i ricambi che sono stati due Primavera. Franco Ordine su Il Giornale ha commentato la partita dopo il gol di Pulisic.

Le parole di Ordine: "Dal gol in poi tocca vedere soffrire come una provinciale il Milan e soprattutto fare ricorso alla sua primavera per realizzare gli inevitabili ricambi. Oltre a Simic ecco l’esordiente assoluto Zeroli, classe 2005, preferito a Krunic del quale si racconta, in panchina, un fastidio alla schiena".