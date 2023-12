Ordine: "Due cosiderazioni: il mercato non è poi così male e Pioli non è un pirla!"

La vittoria del Milan sul Newcastle, arrivata mercoledì sera in Inghilterra in rimonta grazie alle zampate dei nuovi volti in casa Milan Pulisic e Chukwueze, fa ancora parlare. Del resto si tratta di un primo crocevia della stagione con un obiettivo, quello degli ottavi di finale di Champions, fallito ma con una porticina nuova che si apre, l'Europa League.

Franco Ordine ha commentato così su Il Giornale: "Pioli ha cambiato quasi tutto l’attacco e un pezzo del centrocampo dando spazio a Jovic, Chukwueze, Okafor e Pobega. Questa sottolineatura può essere letta così: 1) il mercato estivo, tanto criticato, non è poi così male 2) Pioli - per dirla alla Mourinho - non è un pirla!"