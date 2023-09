Ordine e i fischi a Donnarumma: "E' un diritto dello spettatore"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha commentato così su X le polemiche per i fischi a Donnarumma durante Italia-Ucraina: "La gente si meraviglia dei fischi, Frattesi li definisce insulsi, Spalletti mette tutti in riga (“si sta zitti e si lavora”). Nessuno spiega quei fischi dopo gli insulti a Lukaku per identico rancore. Il fischio è un diritto dello spettatore: Libero fischio in libero stadio".