Ordine è sicuro: "Il nuovo Milan non è Leao-dipendente"

Nel suo pezzo di oggi su Il Giornale, Franco Ordine parla di come il Milan, con l'arrivo di Christian Pulisic, abbia sciolto le briglie anche alla fascia destra che, fino a questo momento, nell'era Pioli, era rimasta sempre oscurata da quella opposta. Ordine ha commentato così: "Da questo cambiamento (attacchi anche dalla destra con Pulisic, ndr) si deduce che il nuovo Milan di Pioli non è "Leao dipendente" e soprattutto non attacca soltanto a sinistra sul binario collausato formato da Leao-Theo Hernandez.

Può farlo anche a destra e con profitto come si è capito in occasione dei due sigilli bolognese e di qualche altra scorribanda"