© foto di DANIELE MASCOLO

Franco Ordine, noto giornalista che segue le vicende legate al Milan, è intervenuto in occasione della trasmissione Tutti Convocati sulle frequenze di Radio 24. Ordine ha commentato così la corsa al titolo: "Lo Scudetto è fuori dalla portata per le inseguitrici. C'è bella lotta per gli altri tre posti per la qualificazione in Champions"