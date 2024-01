Ordine: "Fragilità difensiva dipende anche dalla conformazione tecnico-fisica del centrocampo"

vedi letture

Nel suo pezzo su Il Giornale in edicola questa mattina, Franco Ordine ha affrontato il problema dei troppi gol subiti dal Milan in questa stagione. Con le due reti incassate contro il Bologna, in campionato il conto è arrivato a 25 gol subiti in 22 partite, in generale nel corso della stagione siamo a 36 reti subite in 32 partite. Troppi. Le cause possono essere molteplici, Ordine ne individua due principali.

Le parole di Franco Ordine in merito: "25 gol subiti, come Roma e Napoli, in 22 partite. Troppi per chi ambizione di primato e persino di postazione Champions. Da queste parti la fragilità difensiva è un indice troppo importante per rimanere trascurata dietro le lucine del miglior secondo attacco. Da cosa dipenda tale fragilità è persino evidente: da una parte il numero di infortuni a lunga scadenza che ha colpito il ristretto nucleo di difensori centrali, dall’altra la conformazione tecnico-fisica del centrocampo"