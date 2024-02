Ordine: "Gasp ha restituito a De Ketelaere il bagliore di cui era dotato"

Charles De Ketelaere sta finalmente sbocciando. Passato l'estate scorsa in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta, dopo una stagione da "chi l'ha visto" in rossonero, il belga sta piano piano emergendo valorizzato dal lavoro di Gian Piero Gasperini. Nel suo pezzo sul sito DerbyDerbyDerby, Franco Ordine oggi ha elogiato il tecnico atalantino, ricordando anche alcuni precedenti con ex giocatori rossoneri come Suso e Niang.

Le parole di Ordine su De Ketelaere: "Gasp l’ha preso in consegna a Zingonia, l’ha inserito nel “collegio” atalantino e in capo a 4-5 mesi di duro apprendistato, gli ha restituito il bagliore di cui era dotato. Non è la prima volta che Gasp conferma questa particolare dote: accadde, sempre con il Milan, ai tempi del Gasp allenatore del Genoa, prima con Suso e poi con Niang. Con una curiosa coda: quando i due, in epoche diverse, poi tornarono a Milanello dai rispettivi prestiti, di quell’opera preziosa di restauro si persero le tracce."