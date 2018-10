Ordine: "Gesto di Nainggolan intenzionale, avrebbe meritato il giallo"

Franco Ordine, ospite del “Inferno del lunedì” in onda su Milan Tv, ha parlato del tanto discusso contrasto tra Biglia e Nainggolan: “Io penso che sia stato il vero grande abbaglio dell’arbitro. Secondo me dal VAR avrebbero dovuto aiutarlo, visto che ha preso tempo per tirare fuori il cartellino e sapere a chi darlo. Il gesto di Nainggolan secondo me è intenzionale, sarebbe stato da giallo.”.