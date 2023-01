Ordine: "Ho visto il video di Darmian che consola i milanisti. La Serie A dovrebbe premiarlo"

MilanNews.it

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso su Twitter lanciando un consiglio alla Lega Serie A: "Ho visto in rete un filmato con Darmian che a fine Supercoppa va a salutare e consolare i milanisti in attesa della premiazione. Se ci fosse una Serie A attenta dovrebbe provvedere a segnalare e premiare Darmian per dare un messaggio alla categoria".