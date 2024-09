Ordine: "Il Milan sapeva perfettamente che la scelta di Fonseca aveva incontrato lo scetticismo del 98% di tifoseria, critica e ambiente"

vedi letture

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha commentato così il momento difficile del Milan: "Al vertice Ibra-Moncada-Furlani, Fonseca non ha partecipato, significa che la dirigenza aveva bisogno di stare tra loro. Ma loro sapevano perfettamente che la scelta del tecnico aveva incontrato lo scetticismo del 98% di tifoseria, critica e ambiente.

Quello che è successo in Milan-Liverpool ha anche natura psicologica, sull'1-1 la squadra si è liquefatta dal punto di vista emotivo, è andata in panico. Kjaer e Giroud che erano i leader che conoscevano l'ambiente non sono stati rimpiazzati adeguatamente".